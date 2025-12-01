ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ‘ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’

ಜಿ.ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಅವರ ಮಹಾಕಾಲ–2 ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
