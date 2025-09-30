ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ‌ಯನ್ನು ನೋಡಲು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಮ-ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡುವಾಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ‌ ಬಗ್ಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗಮನ‌ ಸೆಳೆಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು
road safetyMudigere

