ತರೀಕೆರೆ: ‘ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 1.20 ಕೋಟಿ’

<p><strong>ತರೀಕೆರೆ</strong>: ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 1.20 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹುಣಸಘಟ್ಟ ನವನಗರ-1, ಹುಣಸಘಟ್ಟ ನವನಗರ-2, ಹುಣಸಘಟ್ಟ ನವನಗರ-3, ನರಸೀಪುರ ನವನಗರ, ಹೊಸಳ್ಳಿತಾಂಡ್ಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಪುರ ಸೇರಿ 5 ಕಂದಾಯ ಉಪ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 605 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ. ಇಒ ಆರ್.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ಉಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಚನೆ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದವು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವಜಿತ ಮೆಹತಾ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದ್ರಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ರಮೇಶ್ನಾಯ್ಕ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಚ್.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಟಿ.ಜಿ.ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ಎಂ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಗಂಗಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ, ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಿನೋದಬಾಯಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ಚೇತನ್ಕುಮಾರ್, ಆರ್.ವೀಣಾ, ಪಿಡಿಒ ಕೆ.ಆರ್.ಚೇತನ್ಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>