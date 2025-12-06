ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಬೇಕು: ಶಾಂತರಾಮ್ ಸಿದ್ದಿ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ 150ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿರ್ಸಾಮುಂಡಾ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತರಾಮ್ ಸಿದ್ದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
chikkamagaluru

