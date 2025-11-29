ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಕಡೂರು | ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸೆಕ್ಷನ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಲು ಯತ್ನ: ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಸ್‌.ಆನಂದ್‌

ಸಿಂಗಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿ; ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಣೆ’
‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 8 ಎಕರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಬಗೆದು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಚೆಲುವರಾಜ್‌ ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಹಲವರು ಮಣ್ಣು ಬಗೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಶವವನ್ನೇ ವಿಲೇವಾರಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್‌ ನೆರವು ಪಡೆದು ಮಣ್ಣು ಸಾಗಣೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ವರ್ಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ತಂತಿಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
chikkamagaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT