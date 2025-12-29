ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶೃಂಗೇರಿ | ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ: ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಂಬಗಳು ಆಧಾರವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ
ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿ
SpiritualityChikkamagalurVedic education
