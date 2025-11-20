ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 'ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ'

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ರೈತರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿವೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
– ಬಿ.ಆರ್.ಗಣೇಶ್‌ರಾವ್, ಕಾಸಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Chikkamagalur

