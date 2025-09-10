ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀರೂರು | ‘ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಿಭಾಗದ ಡಿಐಜಿ ರವಿ.ಡಿ.ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರುವವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು.‌
ರವಿ ಡಿ.ಚನ್ನಣ್ಣವರ್‌ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಿಭಾಗದ ಡಿಐಜಿ
chikkamagaluru

