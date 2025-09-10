ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತರೀಕೆರೆ | 'ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ'

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನಟೇಶ್‍ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಆದ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರಿ ವಿಮೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ. ಅವರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂತಾಯಿತು
ನಿಕೇತ್‌ರಾಜ್‌ ಮೌರ್ಯ ಚಿಂತಕ
chikkamagaluru

