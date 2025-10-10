ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 34 ಬೈಕ್‌ ವಶ

<p><strong>ಚಳ್ಳಕೆರೆ</strong>: ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ 34 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯೂರಿನ ಅಜಾದ್ ನಗರದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಪಿ.ಮಹ್ಮದ್ ಷರೀಪ್ (35) ಬಂಧಿತ.</p>.<p>ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬೈಕ್, ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 4, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 2, ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ 4, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ 6, ದಾವಣಗೆರೆ 3, ತುಮಕೂರು 8, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 10, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ₹ 14 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 34 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರು ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಮೇಶ್ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಸತ್ಯಾನಾಂರಾಯಣ, ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>