ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictchitradurga
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ
ಜೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:31 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:31 IST
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸಮೀಪದ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು  
ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಾರದೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಧೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ
ಜೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಮ್ನಾಳ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು 
ChitradurgaAreca Tree

