ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು | ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು 
Chitradurga
