ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಹಾರ ಜನ: ಕಾರಜೋಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಬಿಹಾರ ಗೆಲುವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿದರು
Chitradurga

