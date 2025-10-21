ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ಕೆಸರುಮಯವಾದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಶಿವಗಂಗಾ ಚಿತ್ತಯ್ಯ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುಂಡಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಶಾಸಕರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಶಿಲ್ಪಾ ಮುರಳೀಧರ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದ 4 ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT