ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಹದ ಮಳೆಗೆ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ರೈತ ವರ್ಗ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು</strong>: ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸುರಿಯಿತು. </p>.<p>18 ದಿನಗಳ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿತು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಹುರುಳಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಿರುಸಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದವು. ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>