ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು | ಮಳೆ; ರಾಗಿ ಪೈರಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ರಾಗಿ ಪೈರು.
Chitradurga

