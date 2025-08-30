ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ‘ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌’ನಲ್ಲೇ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬೇಸರ
ಕೆ.ಪಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:46 IST
ಲಾಂಗ್‌ ಜಂಪ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವುದು
ಸಿಂಥೆಟಿಕ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸ್ಪಚ್ಛತೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಹಳ ತೊಡಕಾಯಿತು. ಇಡೀ ಮೈದಾನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
– ಸಿ.ಆರ್‌.ಮಿಜಾನ್‌, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಣಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
– ಎಂ.ಇ.ಚೈತ್ರಾ, ಹೊಸದುರ್ಗ
ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
– ಸುಚೇತಾ ಎಂ. ನೆಲವಿಗಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಾರಿತೋಷಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಅಂಟಿಸಿರುವುದು
Chitradurga

