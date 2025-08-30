ಚುರುಮುರಿ: ವತ್ಸಲೆ ಸದಾ ನಮಸ್ತೆ

<p>‘ವತ್ಸಲೆ ಸದಾ ನಮಸ್ತೆ...’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಳಬಂದ ಪಿಎ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>‘ಆ ಗೀತೆಯನ್ನ ಯಾಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದಿಯಾ, ಅದು ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ’ ಗದರಿದರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಿ. </p>.<p>‘ಮೊದಲು ನಾನದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸಾರ್. ಆದರೆ, ಆ ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಸಾರ್’ ಎಂದ ಮುದ್ದಣ್ಣ. </p>.<p>‘ಇರಲಿ, ಇರಲಿ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಅಣಕಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಗೆ’ ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಸಾಹೇಬ್ರು. </p>.<p>‘ಆದರೂ ಸರ್, ನೀವು ಸದನದಲ್ಲೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ?’ </p>.<p>‘ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ?’ </p>.<p>‘ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಉದ್ಯೋಗಿ ಥರ’.</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ?’ </p>.<p>‘ಹೇಗಿದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಏನಾಗೋದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ’.</p>.<p>‘ಸುಮ್ನಿರಯ್ಯ ಸಾಕು, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಹೇಳು’.</p>.<p>‘ಆದರೂ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಬಿಡಿ ಸಾರ್’.</p>.<p>‘ಹೇಗೆ?’ </p>.<p>‘ಬೇರೆಯವರು ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟರು. ನೀವು ಸದನದಲ್ಲೇ ಹಾಡು ಹೇಳಿದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಅದಕ್ಕೇ ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ವ ನಾನು’.</p>.<p>‘ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತೇಕೆ? ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತೇಕೆ?’ </p>.<p>‘ಮುಂದೇನೇನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ… ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ದಾಳ ಉದುರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು... ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನಿರು’ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದರು ಸಾಹೇಬರು! </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>