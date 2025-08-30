ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ತಮಿಳು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ತೆಲುಗು ಪಡೆ

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ</strong>: ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶೆರಾವತ್ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ದಾಳಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆತಿಥೇಯ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯುಂಡಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ; ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ ತಂಡವು 38–35ರಿಂದ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. </p>.<p>ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ ತಂಡದ ರೇಡರ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಅವರು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ, ನಾಯಕ ಪವನ್ ಶೇರಾವತ್ ಕೂಡ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. </p>.<p>ತೆಲುಗು ಆಟಗಾರರೂ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಣಕ್ಕೊಡ್ಡಿದರು. ನಾಯಕ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು 6 ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಅವರು 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ತಮಿಳ್ ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿನ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>