<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಿಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕೂಟದ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುರುಷರ 94 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಬಾಗ್ 342 ಕೆಜಿ (153 ಕೆಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ + 189 ಕೆಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್) ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶ್ಯಾಮಿ 343 ಕೆಜಿ (150+193) ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲಿವರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ (336ಕೆಜಿ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ 86 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಂಶಿತಾ ವರ್ಮಾ 222 ಕೆ.ಜಿ (95+127) ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಲೀನ್ ಸಿಕಮಟಾನಾ 255 ಕೆಜಿ (110+145) ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಲಿತಿಯಾ ನಕಗಿಲೆವು 235 ಕೆಜಿ (107+128) ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಪರದೇಶಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಪುರುಷರ 88 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಚಿನ್ನ ವಿಜೇತ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಅವರು 348 ಕೆಜಿ (157+191) ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗದ (155 ಕೆಜಿ) ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮುರಿದರು. </p>.<p>ಕೆನಡಾದ ಬ್ರೇಡನ್ ಕೆನಡಿ 347 ಕೆಜಿ (164+183) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (315) ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>88 ಕೆ.ಜಿ ಯೂತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾ ಹುಸೇನ್ ಒಟ್ಟು 267 ಕೆ.ಜಿ (115+ 152) ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಹೃಂದನಂದ ದಾಸ್ (317 ಕೆಜಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>