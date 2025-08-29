ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ಪ್ರತಿದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಸೆ.13ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:55 IST
ವಿಎಚ್‌ಪಿ ಬಜರಂಗದಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
ವಿಎಚ್‌ಪಿ ಬಜರಂಗದಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
Chitradurga

