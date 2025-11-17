ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಣವಿಲ್ಲ... ಜನರ ಪಡಿಪಾಟಲು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಾಹನ; ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸವಾರರು ಹೈರಾಣ: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ತಾಣ ತುಂಬಿ ಹೊರಗೇ ಬೈಕ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ತಾಣ ತುಂಬಿ ಹೊರಗೇ ಬೈಕ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ ನಿತ್ಯ ಕಂಡು ಬರುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ ನಿತ್ಯ ಕಂಡು ಬರುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
-ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
