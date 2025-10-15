<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ತುಮಕೂರು– ಚಿತ್ರದುರ್ಗ– ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (ಎನ್ಒಸಿ) ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಒಗಳು ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಲು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆ ತಲುಪುವ ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. 191 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳೀಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ರೈಲು ಓಡಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಹಂಪನೂರು ನಡುವಿನ 29 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಂಕೆಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಫೋಟದ (ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್) ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಎನ್ಒಸಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಆ. 5ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಡಾ.ಎಸ್.ಆಕಾಶ್ ಅವರು ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಹಳಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಗಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎ.ಸಿ., ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಪಿಡಿಒಗಳು ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡದೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎ.ಸಿ., ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಪಿಡಿಒಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡದಿರುವುದು ನೀಡದಿರುವುದು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಳಾಳ್, ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ, ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳಗುಡ್ಡ, ಜಾನುಕೊಂಡ ಪಿಡಿಒಗಳು ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಲ್ಲು ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2027ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಕೂಡಲೇ ಡಿ.ಸಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution"> ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಸಂಸದ</span></div>.<div><blockquote>ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution"> ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಹಳಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡೆತಡೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಪಿ.ರಜತ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>