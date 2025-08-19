ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸೆ. 25ರಿಂದ ಅ.3ರವರೆಗೆ ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆ, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ, ಮಕ್ಕಳಗೋಷ್ಠಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:57 IST
ChitradurgaMuruga Mutt

