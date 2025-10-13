ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ತುಂಬಿದ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಾಸಕ
