ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಘಾತ: ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸಾವು

<p><strong>ಹೊಸದುರ್ಗ</strong>: ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರರುವ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ನೇರಲಕೆರೆ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಗರಿಂಬೀಳು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನೆಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗುರುಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (35) ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳು ಭರತ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>