ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ ಮುಂದೆ ಗಣಿ ಲಾರಿಗಳ ಸಾಲು

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್‌ ಮುಂದೆ ಲಾರಿಗಳ ಸರದಿ; ನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ನಿಂದ ಸಂಕಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
ChitradurgaPetrol

