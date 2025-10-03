ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ನಗಾರಿ

ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ; ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಾತಂಡ, ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:00 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:00 IST
ಜಾನಪದ ಕಲಾಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಜಾನಪದ ಕಲಾಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು
ಕೋಲಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಸಾಥಿಯಾದರು
Chitradurga

