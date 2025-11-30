ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎರಡೂ ಉಂಟು...

ಕೋಟೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಲವು ರುಚಿಗಳ ಸಂಗಮ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:52 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುದ್ದೆ ಊಟ
ಮುದ್ದೆ ಊಟ
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ
ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ
ಕಾಟ್ಲಾ ಮೀನು
ಕಾಟ್ಲಾ ಮೀನು
ಮೀನು
ಮೀನು
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT