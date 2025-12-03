ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಸ್

ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್ 
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
ಹಿರಿಯೂರು ಡಿಪೊದಿಂದ 33 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಗಮವು ಹೊಸ ಬಸ್ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಸ್‌ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
