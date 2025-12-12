ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ.. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವವರೇ ಇಲ್ಲ..!

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನಿಧನದ ನಂತರ ಕಾರಯ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ಥಿತಿ; ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ...
ವಿ.ವೀರಣ್ಣ ಧರ್ಮಪುರ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೀಪ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೀಪ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT