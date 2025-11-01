ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕನ್ನಡದ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಶಾಸನಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ!

ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಶಾಸನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದ ಕದಂಬ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ; ಸವಕಳಿಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಮಾರಕ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಎಂ.ಎಚ್‌.ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಲಿಪಿ ಮೈಸೂರು ಪುರಾತತ್ವ ವರದಿ–1929ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು
ಹುಲೇಗೊಂದಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನಾಗಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಬಂಡೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು
Chitradurga

