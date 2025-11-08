ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಕಣಜ ನಮ್ಮ ಹೊಸದುರ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗ್ರಸ್ಥಾನ

ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‘ಸಾವೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ’ ನಡೆಸಿರುವುದು
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‘ಸಾವೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ’ ನಡೆಸಿರುವುದು
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಪ್ರವೇಶ  ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ನಾಡು ಹೊಸದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹಾಕಿಸಿರುವುದು
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಪ್ರವೇಶ  ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ನಾಡು ಹೊಸದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹಾಕಿಸಿರುವುದು
ChitradurgaHosadurgaMillets

