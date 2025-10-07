ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಶೇಂಗಾ, ತೊಗರಿಗೆ ಬೆಂಕಿರೋಗದ ಕಾಟ

ಮಳೆಕೊರತೆಯಿಂದ ಹರಡಿದ ರೋಗ, ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಷ್ಟಭೀತಿ
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವರದಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈತಸಂಘಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಟಿ. ಜಗದೀಶ್‌ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು
Chitradurga

