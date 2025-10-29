ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗುಂಡಿಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ

ನಾಯಿಗೆರೆ– ಎಸ್. ನೇರಲಕೆರೆವರೆಗಿನ 11 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಕಾರುಬಾರು
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಯಿಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ
ಗುಂಡಿಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಸ್
