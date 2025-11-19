ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ರಾಗಿ ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ರೈತರು

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 35,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Chitraduga

