ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

<p><strong>ಚಳ್ಳಕೆರೆ:</strong> ಈಚೆಗೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೇಗಳ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿದ್ದ ತಗ್ಗು-ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಕೊಚ್ಚೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು 2-3 ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. </p><p>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬಿರುವ ಕೆಸರು-ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಕಿಚಿಕ್, ಪಿಚಕ್ ಅಂಥ ಕೆಸರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ 7-8 ಜನರು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಕೈ, ಕಾಲು ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿವೆ. </p><p>ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಹೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ತಗ್ಗು-ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಗಳ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸೀಮೆಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಸಿ ಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ರೈತ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>