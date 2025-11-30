ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವ ಜತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿ: ಆರ್.‌ ಆನಂದ್‌

<p><strong>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು</strong>: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರಂಪರೆ ಉದ್ಯಮದ ಬೇರಾಗಿದ್ದು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ ( ಟೆಕ್ಲಾಸ್) ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆಸಿಟಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ( ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ) ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಸೀರೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಕರಾಳ ಛಾಯೆ ಸೀರೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆಯ ಮೂಲ ವೈಶಿಷ್ಯತೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಅರಸರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆಗಳು ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಪ್ತು ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟು ಸೀರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೀರೆಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ನೇಕಾರರ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ನೇಕಾರರು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಪಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಇಒ ಸಿದ್ಧರಾಜು, ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಕಿರಣ್ ಗಾಯಕ್ ವಾಡ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕಣ್ಣನ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p> <strong>‘ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ’ </strong></p><p>ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅಪಾರ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮರುಕಳಿಸಂಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>