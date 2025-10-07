ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಿರಿಯೂರು: ಭಂಡಾರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯಂದಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಣಿತ

ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಲದ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:25 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:25 IST
Chitradurga

