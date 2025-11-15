ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ; 2 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಾಗಿ

ಜನರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸ್ಪಂದನೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ಕಪ್ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
ಕೆ.ಎಸ್‌.ನವೀನ್‌
ಕೆ.ಎಸ್‌.ನವೀನ್‌
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೆ.ಎಸ್‌.ನವೀನ್‌ ಸಂಚಾಲಕ
Chitradurga

