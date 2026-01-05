ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
chitradurga
ಹಿರಿಯೂರು: ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ

ಗೂನೂರು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ತರಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ: ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:19 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:19 IST
ಗಲಭೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸದ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಇಲಿಯನ್ನು ಹುಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ
ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Chitradurga

