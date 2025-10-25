ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಸದುರ್ಗ | ವಿವಿ ಸಾಗರದ ಹಿನ್ನೀರು; ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಲೆಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಹೊಸದುರ್ಗ ಅತ್ತಿಮಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವಿವಿ ಸಾಗರದ ಹಿನ್ನೀರು ಆವರಿಸಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಜಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು 
