ಮಹಿಳಾ ಪರ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ: ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಭಾರತಿ ಹೆಗಡೆ ಅನಿಸಿಕೆ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</strong>: ‘ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಹೊಣೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಭಾರತಿ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿರುಚಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ‘ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಕುರಿತ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳಾ ಪರ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಹ ಸೂಕ್ತ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ಘನತೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಗ್ರತೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯುವಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿಖರ ಗುರಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆಗಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳಾ ಪುರವಣಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಧಾರಾವಾಹಿ, ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಅವರು ಯಾರೂ ಎಂಬುದು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಅವಮಾನ, ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ಘನತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಕೀಲರಾದ ಸುಮನಾ ಎಸ್.ಅಂಗಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದರಾಜ್, ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪಿ.ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಶಿಬಿರದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ನೈಜತೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಸಂಪಾದಕ ಸಂಯಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ</span></div>.<p><strong>‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇರಲಿ’</strong></p><p>‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬ್ಯುರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಸಂಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಪ್ರಸ್ತತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮಹ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಓದು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಪತ್ರಿಕೆವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ವೃತ್ತಿಗೊಂದು ಗಂಭೀರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಭ್ರಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಸಂಯಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪಾದಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಹ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ ವ್ಯಾಕರಣ ವಾಕ್ಯಜೋಡಣೆಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿಜಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ಬಿ.ನವೀನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>