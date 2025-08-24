ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಹಿಳಾ ಪರ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ: ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಭಾರತಿ ಹೆಗಡೆ ಅನಿಸಿಕೆ

ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:41 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:41 IST
ಸಂಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬ್ಯುರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ನೈಜತೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
– ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್‌, ಸಂಪಾದಕ ಸಂಯಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ
