ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶ

ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ; ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:10 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:10 IST
ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ್‌ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ ಜೆ.ಜೆ.ಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು
Chitradurga

