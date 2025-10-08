ಕಾಸರಗೋಡು: ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಕಾಸರಗೋಡು</strong>: ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸವಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಸಿ ಕಲಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. 60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನೂ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣಯೋಜನೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು <br>₹ 5 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುದರ್ಶನನ್ ವರ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರನ್, ನರಸಿಂಹ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಜೀನ್ ಲವಿನೋ ಮೊಂತೆರೊ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕಯ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>