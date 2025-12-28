ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಪುಸ್ತಕ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಪ್ರೊ.ವಿವೇಕ ರೈ ಅಭಿಮತ

'ಸಪ್ನ' ದಿಂದ 70 ಕನ್ನಡ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ...
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dakshina KannadaMangaluru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT