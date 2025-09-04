ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
dakshina kannada
ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣ: ಸಚಿವ ಮಾಂಕಾಳ ಎಸ್.ವೈದ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಕನ್ಯಾಡಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಬುಧವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮಾಂಕಾಳ್ ಎಸ್.ವೈದ್ಯ  ಮಾತನಾಡಿದರು
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ.
Dakshina Kannada

