ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ಜನರಿಗೆ ಫಚೀತಿ

ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ವಾಹನ: ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಪ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ವಾಮಂಜೂರಿನ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಕೆತ್ತಿಕಲ್‌ನ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿರುವುದು
Dakshina Kannada

