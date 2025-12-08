ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು: ಕಲೆಯ ರಂಗು; ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಬೆರಗು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:29 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತುಂಬಿದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತುಂಬಿದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
DakshinaKannadaManagalore university

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT