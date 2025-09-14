ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಾರಮ್ಯ

ದಸರಾ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಕೂಟ: ಆತಿಥೇಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನುಷ್‌, ಮೈಸೂರಿನ ಮಮತಾ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಪುರುಷರ 4x400 ಮೀಟರ್ಸ್ ರಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಯಶವಂತ ಕೆ ದಯಾಂದ್ ಡಿ ರಾಮು ವೈ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಎಚ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
